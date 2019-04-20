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20 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u 10-0 yendiği maçta efsane futbolcu Metin Tekin kaç gol atmıştı?" şeklinde yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI
20 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı: 3 GOL
21.30 Oyna Kazan editör kıyağı: Game of Thrones dizisinde bugüne kadar toplam kaç bölüm yayınlanmıştır?
Game of Thrones dizisinde bugüne kadar toplam 68 bölüm yayınlanmıştır.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: METİN TEKİN
Metin Tekin (d. 8 Mayıs 1964, İzmit),Kanat mevkinde forma giymiş ve Sarı Fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan millî eski futbolcu ve teknik direktör. Metin Tekin, forvet bölgesinde de oynamasına rağmen çoğunlukla kanatlarda görev almıştır. Hızının yanı sıra gücü, tekniği ve kafa golleri ile de Beşiktaş'a hizmetini sürdürmüştür. Beşiktaş'ta 21 kupa kazanarak en çok kupa kazanan isimlerinden biri oldu. 2003'te 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek altın 11'e girmiştir. Birçok dergiye ve belgesellere konu olan Metin Tekin, halen beIN Sports'da futbol yorumcusu olarak görev yapmaktadır.
Futbola avukat babasının desteği ile Kocaelispor altyapısında başladı. Fuleli deparları, sürati ve çalımlarıyla kısa sürede sivrilen Metin, kısa sürede ilgi çekti ve PAF Ligi'nin yıldız oyuncusu durumuna geldi. Henüz Kocaelispor'un A takımında oynayamadan Beşiktaş'a transfer oldu.
Fotospor gazetesinin yaptığı ankette 'en yakışıklı futbolcu' seçildi. 27 Aralık 1993 tarihinde Şevval Sam'la evlendi. Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam ile 1993-1999 yılları arasında evli kaldı. 1997'de Şevval Sam'la evliliğinden Tarık Emir adında bir oğlu oldu. İkinci evliliğini Doğa Tekin ile yapan Tekin' in 2012 yılında "Rüzgar" adında bir oğlu olmuştur
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