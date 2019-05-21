Oyna Kazan kopyası bugün tarihi bir şehir geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 21 Mayıs saat 19.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 21 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 21 Mayıs saat 19.30 yarışması editör kıyağı sorusu; Otomobilde motor, tekerlek, şasi gibi bölümlerin dışında kalan görünür dış bölüm hangisidir?

Cevabı: KAROSER

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 21 MAYIS

2019 yılı kültür başkenti seçilen şehir hangisidir?

Oyna Kazan yarışması saat 19.30'da

OYNA KAZAN 21 MAYIS KOPYASI CEVABI: FİLİBE