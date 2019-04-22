Oyna Kazan kopyası bugün Uzakdoğu ülesi Japonya'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 22 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 22 NİSAN

Ozan Kabak hangi takımın formasını giymektedir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 22 NİSAN KOPYASI CEVABI: AOSHİMA

Aoshima adasında eskiden yaklaşık 900 kişi yaşıyordu, fakat son 70 yılda genç nüfusun göç etmesiyle beraber bu sayı epey azaldı. Bugün adanın resmi nüfusu 22 iken, kedi nüfusu 120’den fazla. Kedilerin adaya getirilmesinin asıl sebebi, balıkçı teknelerini farelerden temizlemekti. Şimdiler de ise adada herhangi bir konaklayacak yer ya da alışveriş yapılacak market olmamasına rağmen ülkenin her yerinden turistler buraya akın ediyor.

Sadece iki günde bir Aoshima ile Japonya’nın geri kalanını bağlayan feribotlar sefer yapıyorlar. Ada yaşayanlarıysa bu durumdan pek memnun değil.

Kediler, ada sakinleri ve turistler tarafından besleniyorlar. Çoğu kedi ise kendine yemek buluyor,adada yaşayanların bitkilerini ve ektikleri sebzeleri eşeliyor veya etrafta bulunan çöpleri karıştırıyorlar. Kedilerin nüfusunda bir patlama olmasın diye şu ana kadar sadece 10 kedi kısırlaştırıldı. Fakat gelen turistlere rağmen Aoshima’da insan sayısı hala azınlıkta.