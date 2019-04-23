Oyna Kazan kopyası bugün tembel hayvanların başında gelen Pandalardan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 23 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 23 NİSAN

Pandaların en sevdiği besin nedir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 23 NİSAN KOPYASI CEVABI: BAMBU

Bambu (Bambusoideae), buğdaygiller (Poaceae) familyasına ait ve 1.200 adet, bazen birbirlerinden çok farklı görünen bitki türlerinden oluşan bir alt familyayı kapsayan tanımdır.

Bambu insanların en çok işine yarayan bitkilerden birisidir. Bambu türleri Asya'da, Güney ve Kuzey Amerika'da ve Afrika'da bulunurlar. En büyük bambu türleri 80 cm kalınlığa ve 38 metre uzunluğa kadar varabilir. Bazı bambu türleri çok seyrek çiçek verir, bazen her 100 yılda bir ya da daha seyrek olabilir.

Bambular ilk önce iki ayrı tipe ayrılabilirler: