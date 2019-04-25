Oyna Kazan kopyası bugün Ege'nin en büyük şehri İzmir'den geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 25 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 25 NİSAN

İzmir Fuarı (Kültürpark) kaç yılında kurulmuştur?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 25 NİSAN KOPYASI CEVABI: 1 OCAK 1936

İzmir Fuarı (Kültürpark)

İzmir Kültürpark Behçet Uz öncülüğünde 1 Ocak 1936 yılında kurulmuştur. Kültürpark'ın kurulmasındaki amaç; Atatürk’ün isteği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle olan ekonomik bağlantısını sağlamaktı.

Kültürpark 420.000 m2 alan üzerine kurulmuştur. İçinde; 14 kapalı sergi salonu, 4 konferans salonu, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Fuar Evlendirme Dairesi, Celal Atik Spor Salonu, lunapark, Hayvanat Bahçesi, Paraşüt Kulesi, Gençlik Tiyatrosu, Resim-Heykel Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi bulunmaktadır. Bunun yanında da; 1850 metrelik koşu parkuru, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortları, halı saha gibi spor etkinliklerine imkân sağlayan mekânlarda bulunmaktadır.

Kültürpark’ta 8000'den fazla ağaç ve 200 civarı bitki bulunmaktadır. Ağaçlar ve bitki örtüsünün künyesi çıkarılmış ve ağaçlar sigortalanmıştır. Bu haliyle Kültürpark, “İzmir Enternasyonel Fuarı” gibi Uluslararası bir niteliğe sahiptir. Kültürpark’taki bitki örtüsünü tanıtmak ve doğa bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla “İZFAŞ” tarafından ”Kültürpark’ın Ağaç ve Çalı Türleri” adıyla çıkarılmış bir yayın da bulunmaktadır.

Park alanında 1922 senesindeki İzmir Yangını öncesinde “Aziz Stepanos Kilisesi” ve “İzmir'deki Ermeni mahallesinin” büyük kısmı burada bulunmaktaydı ve bu bölge yangınla birlikte harabe haline gelmiştir.