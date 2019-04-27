Oyna Kazan kopyası bugün ilk milli parkımızdan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 27 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 27 NİSAN

1958 yılında ilan edilen ilk milli parkımız nerededir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 27 NİSAN KOPYASI CEVABI: YOZGAT (YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI)

Yozgat Çamlığı Millî Parkı, İç Anadolu Bölgesi'nde insan etkisi ile meydana gelen step içerisinde yer alan sayılı kalıntı ormanlardan biridir. Türkiye'nin ilk millî parkı olma özelliğine sahip olan parkın ortalama yüksekliği 1350 metredir. Sahadaki arazinin morfolojik özelliklerini tepeler, sırtlar ve vadilerde parçalanmış dalgalı düzlükler meydana getirmektedir.

265 hektar çamlık, 1958 yılında Yüksek İcra Vekilleri Heyeti'nin kararıyla millî park haline getirilmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla kullanma ve irtifa hakkı Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir.

Şehrin 2 kilometre güneyinde yer alan Çamlık Millî Parkı, güzel bir dinlenme ve eğlenme yeridir. İçerisinde bulunan çam çeşidinin bir benzerinin sadece Kafkaslar'da olduğu bilim adamlarınca tespit edilmiştir. Yozgat'a 2 kilometrelik bir asfalt yolla bağlanır. İçerisinde 3 yıldızlı bir otel mevcuttur. Ayrıca İl Özel İdaresi'nce yaptırılan gazino ve restoran, kamp yerleri, çocuk oyun parkı, soğuk su çeşmeleri, temiz havası ve bitki örtüsüyle görülmeye değer bir yerdir.