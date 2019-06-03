Oyna Kazan kopyası bugün ünlü bir köprümüzden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 3 Haziran saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 3 HAZİRAN

Osman Gazi Köprüsü hangi iki ili birbirine bağlamaktadır?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 3 HAZİRAN KOPYASI CEVABI: KOCAELİ - YALOVA

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.