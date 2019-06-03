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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 3 Haziran: Osman Gazi Köprüsü hangi iki ili birbirine bağlamaktadır? 21.30 Oyna Kazan

Oyna Kazan ipucu 3 Haziran sorusu bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında ünlü bir köprümüz işaret edildi. Oyna Kazan 21.30 kopyası ise; Osman Gazi Köprüsü hangi iki ili birbirine bağlamaktadır? İşte, 3 Haziran 21.30 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...

Oyna Kazan

Oyna Kazan kopyası bugün ünlü bir köprümüzden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 3 Haziran saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 3 HAZİRAN

 Osman Gazi Köprüsü hangi iki ili birbirine bağlamaktadır?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 3 HAZİRAN KOPYASI CEVABI: KOCAELİ - YALOVA

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5  kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

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