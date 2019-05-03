Oyna Kazan kopyası bugün ünlü bir ilimizden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 3 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 3 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Dernek kurmak için en az kaç kişi gerekir?

Cevap: Dernek kurmak için en az 7 kişi gerekir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 3 NİSAN

Midyat'a özgü gümüş işleme sanatına ne denir?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 3 MAYIS KOPYASI CEVABI: TELKARİ SANATI

Telkari, Mardin yöresine ait bir gümüş işleme sanatıdır. Ayrıca Ankara'nın ilçesi olan Beypazarı'nda telkari sanatı geliştirilerek, altın ve gümüş takıda değişik süsleme ve desenlerle günümüze kadar getirilmiştir. Halen Beypazarı'nda 80 ila 120 arasında bu işi yapan atölye vardır. Beypazarı halkı telkari el sanatını daha işlevsel bir duruma getirmiştir.

Telkari ince gümüş tellerin birleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Bu işlem türü çok eski olup, milattan önce 3000'lere dayanmaktadır. Ortadoğu'da ortaya çıkmıştır. Dönem dönem geniş uygulama alanları bulmuştur. Orta çağda Barok dönemde 800'lerin sonu 900'lerin başı arasına Sicilya ve Venedik'te kullanılmıştır.

Bir altın veya gümüş tel ya da levhadan, özel bir alet ile, elde edilmiş tane veya kürelerden ibaret olan telkari'deki aynı optik etki aynı kalınlıktaki 2 ya da daha fazla telin örülmesi ile elde edilebilir. Bu kürelerin sırasıyla kaynak ile örülmesine granülleşme denmektedir ve Etrüskler tarafından en üst seviyeye getirilmiştir.

Telkari, tamamen elde yapılan bir işlemdir. Bu amaçla teller kendilerinin etrafında oval, yuvarlak vb. şekiller oluşturularak sarılırlar.