Oyna Kazan kopyası bugün ünlü bir ilimizden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 6 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 6 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Abdülhamid, Abdülaziz, Abdullah gibi isimlerin başındaki "abd" ne anlama gelir?

Cevap: "Kul" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 6 NİSAN

Dilek Yarımadası Milli Parkı kaç yılında milli park statüsü kazanmıştır?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 6 MAYIS KOPYASI CEVABI: 1966 YILI