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Oyna Kazan ipucu 6 Mayıs: Dilek Yarımadası Milli Parkı kaç yılında milli park statüsü kazanmıştır? 19.00 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu 6 Mayıs sorusu ve editör kıyağı bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında Aydın Kuşadası işaret edildi. Oyna Kazan 19.00 kopyası ise; Dilek Yarımadası Milli Parkı kaç yılında milli park statüsü kazanmıştır? İşte, 6 Mayıs 19.00 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...

Oyna Kazan

Oyna Kazan kopyası bugün ünlü bir ilimizden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 6 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 6 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Abdülhamid, Abdülaziz, Abdullah gibi isimlerin başındaki "abd" ne anlama gelir?

Cevap: "Kul" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 6 NİSAN

Dilek Yarımadası Milli Parkı kaç yılında milli park statüsü kazanmıştır?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 6 MAYIS KOPYASI CEVABI: 1966 YILI

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