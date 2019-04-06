Oyna Kazan kopyası bugün Hakkari'den geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 6 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 6 NİSAN

Dünyada sadece Hakkari'de yetişen bitki hangisidir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 6 NİSAN KOPYASI CEVABI: TERS LALE

Hakkari'ye özgü bir bitki olan ters lale, il merkezinde ve Şemdinli ilçesinin yüksek yerlerinde yetişmekte. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunmakta olan ters lale, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de görülmektedir.

Ters lale ya da Latince adıyla Liliacea familyasına dahil olan Fritillaria cinsinin genel ismidir. Bu isim çiçeklerinin laleye benzemesinden ancak onun aksine aşağıya eğik olmasından dolayı verilmiştir. Uzunluğu 90 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Bu da ters laleye heybetli ve gösterişli bir hava katar.

Ters lale, soğan, yumru ve rizom gibi toprak altı organlara sahip olan geofit bitkileri diğer birçok kullanımlarının yanı sıra ilkbaharda ve sonbaharda açan narin, gösterişli ve güzel çiçekleri nedeniyle süs bitkisi yönünden büyük bir öneme sahiptir.