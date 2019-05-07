Oyna Kazan kopyası bugün Osmanlı'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 7 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 7 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 7 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Türkülerde geçen çeşm-i siyah hangi anlama gelir?

Cevap: "Siyah Göz" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 7 NİSAN

Mal Hatun hangi Osmanlı padişahının annesidir?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 7 MAYIS KOPYASI CEVABI: ORHAN GAZİ

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun(ö. Kasım 1323),ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.