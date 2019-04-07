Oyna Kazan kopyası bugün Ben Fero'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 7 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 7 NİSAN

Ben Fero hangi tarzda müzik yapmaktadır?

Oyna Kazan yarışması bu akşam saat 21.30'da

OYNA KAZAN 7 NİSAN KOPYASI CEVABI: RAP / T-RAP

Ben Fero kimdir?

Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Berlin’den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya’da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas’lıdır. İzmir’de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.

Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac'i dinleyerek tanıştı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlayıp, vatani görevini Kıbrıs’ta yaptı. 2000’li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı ‘Mahallemiz Esmer’ parçası oldu.

Ben Fero geçimini, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağlıyordu. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra işten ayrıldı ve müzik kariyerine odaklandı.

Ben Fero, verdiği bir röportajda kendisini Sansar Salvo’nun şarkılarıyla büyüdüğünü, Türkçe Rap müziğinin kemik isimleri Mahsal, Firar, Kadıköy Acil, Hemsta, Cash Flow, Giotin, Server Uraz, Beta, Sagopa Kajmer, Fuat, Ceza, Killa Hakan’ın şarkılarını dinlediğini belirtti.