Oyna Kazan kopyası bugün dünyanın en uzun adamından geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 9 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 9 NİSAN

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösem nerelidir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 6 NİSAN KOPYASI CEVABI: MARDİN

Sultan Kösen kimdir?

Sultan Kösen, 10 Aralık 1982 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanıdır. Boyu 2 metre 51 santimetre'dir. Aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün “en büyük ellerine” ve 36,5 cm ile “en büyük ayaklarına” da (60 numara ayakkabı) sahiptir.

Boyundaki aşırı uzama hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümöre bağlıdır. Yürümek için koltuk değneği kullanır.

Kösen üç erkek ve bir kız kardeşi ve ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Aile fertlerinin boyları normal sınırlardadır. Okulunu, uzun boyu ve çiftçilik işleri ile uğraştığından tamamlayamamıştır.