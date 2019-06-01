1 Haziran oyna kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Adana’da valilik de yapan Tanzimat dönemi yazarımız kimdi acaba?" şeklinde yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam saat 19.00'da yayınlanacak. İşte Oyna Kazan editör kıyağı ve kopyası

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

1 Haziran oyna kazan ipucu cevabı: Ziya Paşa



ZİYA PAŞA KİMDİR?

Ziya Paşa (d. 1829[1], İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana),Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi "Abdülhamid Ziyaeddin"dir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en önemli devlet adamlarından birisidir ve en çok eser veren Tanzimat çağı yazarlarındandır.[2] Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte “batılılaşma” kavramını ilk defa ortaya atan Osmanlı aydınları arasında yer alır.

Sultan Abdülaziz döneminde Avrupa'ya kaçarak Genç Osmanlılar arasına katılmış ve gazete çıkararak devrin hükûmeti ile mücadele etmişti; yurda dönüşünde çeşitli valiliklerde bulunmuş ve son görev yeri olan Adana'da hayatını yitirmiştir.

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" ve "Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" gibi kimi beyitleri darb-ı mesel olmuştur.

Adana'da 1950'li yıllarda ana cadde işlevi kazanan işlek yol, adını Ziya Paşa'dan alır