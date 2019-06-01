Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu cevabı 1 Haziran: Adana'da valilik de yapan Tanzimat dönemi yazar kimdir? 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 1 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmacılara, "Adana’da valilik de yapan Tanzimat dönemi yazarımız kimdi acaba?" şeklinde soru yöneltildi. İşte 1 Haziran oyna kazan editör kıyağı ve oyna kazan kopyası

Oyna Kazan

1 Haziran oyna kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Adana’da valilik de yapan Tanzimat dönemi yazarımız kimdi acaba?" şeklinde yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam saat 19.00'da yayınlanacak. İşte Oyna Kazan editör kıyağı ve kopyası

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

1 Haziran oyna kazan ipucu cevabı: Ziya Paşa


ZİYA PAŞA KİMDİR?

Ziya Paşa (d. 1829[1], İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana),Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi "Abdülhamid Ziyaeddin"dir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en önemli devlet adamlarından birisidir ve en çok eser veren Tanzimat çağı yazarlarındandır.[2] Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte “batılılaşma” kavramını ilk defa ortaya atan Osmanlı aydınları arasında yer alır.

Sultan Abdülaziz döneminde Avrupa'ya kaçarak Genç Osmanlılar arasına katılmış ve gazete çıkararak devrin hükûmeti ile mücadele etmişti; yurda dönüşünde çeşitli valiliklerde bulunmuş ve son görev yeri olan Adana'da hayatını yitirmiştir.

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" ve "Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" gibi kimi beyitleri darb-ı mesel olmuştur.

Adana'da 1950'li yıllarda ana cadde işlevi kazanan işlek yol, adını Ziya Paşa'dan alır

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadi ipucu cevabı 1 Haziran: Bridget Jones’un Günlüğü filmiyle tanınan ünlü oyuncu kimdir? 21.00 Had
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı 1 Haziran
MH lideri Bahçeli: Yargı reformu umut verici
GÜNDEM"Yargı reformu umut verici"
Ovit yolunda asfalt sıcaktan eridi
GÜNDEMOvit yolunda şaşırtan görüntü: Eridi!
Bursa'da TIR iki köprü arasına sıkıştı, faciadan dönüldü
GÜNDEMTIR iki köprü arasında asılı kaldı
'Alt ranzadan düştü' dendi, gerçeği adli tıp ortaya çıkardı
GÜNDEMCezaevinde ranza kazası cinayet çıktı
Kayıp kızın cansız bedeni bulundu
GÜNDEMKayıp kızın cansız bedeni bulundu
Eczaneler arefe günü açık mı? 3 Haziran Pazartesi PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı?
GÜNDEMArefe günü PTT, bankalar ve eczaneler açık mı?
Evli kadından sevgiliye iftar tuzaklı vahşet!
GÜNDEMEvli kadından sevgiliye korkunç tuzak
Mucize bebek Rojin'in ambulans yangınında kahreden ölümü
GÜNDEMMucize bebek Rojin'in ambulans yangınında kahreden ...
İpsala'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu
GÜNDEMİpsala'da kilometrelerce kuyruk!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X