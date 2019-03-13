13 Mart Oyna kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan saat 21.30'da yayınlanacak olan ipucu cevabını Instagram hesabından paylaştı, "21.30 Samsung ödül sponsorluğunda hem 45.000 TL'den payını al hem de 3 adet Samsung Galaxy M20'den birini kazanma şansını yakala. Batarya ile ilgili olan bilgiye dikkat!" diye sordu. Oyna Kazan bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 45.000 TL değerindeki para ödülünü ve samsung marka cep telefonunu hediye edecek.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

Oyna Kazan 21.30 ipucu detayları

13 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: 5.000 mAh Batarya ve 3x Hızlı Şar, 15W Type C

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: SAMSUNG GALAXY M20 ÖZELLİKLERİ

Galaxy M20 16cm (6.3”) boyutundaki çarpıcı Sonsuz V ile Ekrana bakmanın keyfini sınırsızca yaşa diye uçtan uca FHD+ ekrana sahip. Enerji dolu bir gün yaşaman için 5000 mAh batarya ile yanındayım. Üstelik kutumdan çıkan 15W Type C hızlı şarjla cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj olurum. Güç, benim DNA’larıma işlemiş. Beni, yani Galaxy M20’yi hiç zahmete girmeden çok amaçlı kullanabilir; video izlemenin, oyun oynamanın ve sosyal medya gezinmenin tadını doyasıya çıkarabilirsin.

13 MART OYNA KAZAN İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. OYNA KAZAN JOKER KODU İSE YAYINLANMAMIŞTIR.