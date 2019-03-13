- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
13 Mart Oyna kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan saat 21.30'da yayınlanacak olan ipucu cevabını Instagram hesabından paylaştı, "21.30 Samsung ödül sponsorluğunda hem 45.000 TL'den payını al hem de 3 adet Samsung Galaxy M20'den birini kazanma şansını yakala. Batarya ile ilgili olan bilgiye dikkat!" diye sordu. Oyna Kazan bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 45.000 TL değerindeki para ödülünü ve samsung marka cep telefonunu hediye edecek.
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI
Oyna Kazan 21.30 ipucu detayları
13 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: 5.000 mAh Batarya ve 3x Hızlı Şar, 15W Type C
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: SAMSUNG GALAXY M20 ÖZELLİKLERİ
Galaxy M20 16cm (6.3”) boyutundaki çarpıcı Sonsuz V ile Ekrana bakmanın keyfini sınırsızca yaşa diye uçtan uca FHD+ ekrana sahip. Enerji dolu bir gün yaşaman için 5000 mAh batarya ile yanındayım. Üstelik kutumdan çıkan 15W Type C hızlı şarjla cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj olurum. Güç, benim DNA’larıma işlemiş. Beni, yani Galaxy M20’yi hiç zahmete girmeden çok amaçlı kullanabilir; video izlemenin, oyun oynamanın ve sosyal medya gezinmenin tadını doyasıya çıkarabilirsin.
13 MART OYNA KAZAN İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. OYNA KAZAN JOKER KODU İSE YAYINLANMAMIŞTIR.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.