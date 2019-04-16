16 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı hangi film Altın Portakal’da ödül almıştı?" diye soruldu.

OYNA KAZAN İPUCU

16 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: KARANLIKTA UYUYANLAR / 1964

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: VEDAT TÜRKALİ SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM

Karanlıkta Uyananlar, Vedat Türkali'nin senaryosunu hazırladığı, Ertem Göreç'in yönettiği 1964 yapımı politik dram filmi.

1964 yapımı film, Ertem Göreç'in ilk filmlerindendir. Senaryosu Vedat Türkali'ye aittir. Filmin ouncuları arasında Fikret Hakan, Ayla Algan, Beklan Algan, Tülin Elgin, Kenan Pars, Mümtaz Ener ve Hüseyin Kutman yer alırken seslendirme kadrosunda da Sadettin Erbil, Abdurrahman Palay, Toron Karacaoğlu, Sacide Keskin ve Jeyan Mahfi Tözüm gibi sanatçılar bulunmaktadır.

Filmin Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek olması üzerine filmi protesto eden bir grubun çıkardığı olaylar, filmin İçişleri Bakanlığının emri ile gösterimden kaldırılmasına neden olmuştur.