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Oyna Kazan ipucu cevabı 17 Mayıs: Mehmet ile Eftalya'nın aşkına tanıklık eden kayalıkların ismi nedir? 19.00 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. 17 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Şile'de bulunan Mehmet ile Eftalya'nın aşkına tanıklık eden kayalıkların ismi nedir?" şeklinde bir soru yayınlandı. 19.00'da yayınlanacak olan Oyna Kazan kopyası ve editör kıyağı haberimizde.

Oyna Kazan

17 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan bir video ile, "Şile'de Mehmet ile Eftalya'nın aşkına tanıklık eden kayalıkların ismi nedir?" sorusu ile yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam 19.00'da yarışmacıları ile buluşacak. İşte Oyna Kazan kopyası ve oyna kazan editör kıyağı

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

17 Mayıs Oyna Kazan ipucu cevabı: Şile Ağlayan Kaya

19:00 Oyna Kazan editör kıyağı: Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın maskotu hangisidir?

Cevap: Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın maskotu Fok'tur.

21.30 Oyna Kazan editör kıyağı: Ünlü kitap ve film karakteri Rambo'nun doğum yeri hangisidir?

Cevap: Ünlü kitap ve film karakteri Rambo'nun doğum yeri Arizona'dır.

MEHMET İLE EFTALYA'NIN AŞKINA TANIKLIK EDEN KAYALIKLAR

Aşık Veysel’e sormuşlar aşk nedir diye “seversin kavuşamazsan aşk olur”demiş. Büyük aşklarda efsane oluyor dostlar. Bakın Şile’deki Ağlayan Kaya da böyle bir efsaneye ev sahipliği yapıyor. Yörenin zengini Dimitri‘nin kızı Eftelya ile çobanı öksüz Mehmet arasında geçiyor bu hikaye. Aşk bu iki gencin yüreğine düşmüş düşmesine de bu aşkın imkansızlığını hem kendileri bilirlermiş hem de aileleri. Mehmet anasını alıp istemiş sevdiğini ama her kapı kapanmış yüzüne. Sonunda da evden kovulmuş anacığıyla birlikte.Ama uzaklık ne zaman aşka engel olabilmiş ki. Mehmet’in yangını büyümüşte büyümüş garip anasının gözü önünde erimiş Mehmet. Vermiş kararını gidecek Eftalya’sına kavuşacak. Anasından helallik alıp düşmüş yollara. Uzun yollar aşıp görmüş Eftelyasını. Ama sevene yeter mi görmek yetmemiş tabi. Sevdiceği de görmüş Mehmet’ini. Buluşmuşlar, oturmuşlar bir kayanın üzerine.

Hasret gidermişler uzun uzun sonra bir çare düşünmeye başlamışlar ama tüm çareler çaresiz. Ama artık ayrı kalmakta ne mümkün. Sessizce kararlarını vermişler. Birer damla yaş düşmüş gözlerinden kayalara. Bu dünyada mutlu olamayacaksak bir başka cennet vardır belki bizi bekleyen diye düşünmüşler. Usulca kalkmışlar oturdukları yerden yüzlerini birbirlerine dönmüşler, ellerini hiç ayrılmayacak şekilde kilitlemişler birbirlerine ve dalgalara bırakmışlar kendilerini yeni cennetlerini keşfetmek üzere bırakmışlar onlar için yaratılan cehennemi.O kayada bu büyük aşka tanıklık etmiş olmanın verdiği yükle nesiller boyu ağlamış. O ağladıkça insanlar Mehmet ile Eftelya’nın hikayesini anlatmışlar, dilden dile yayılmış aşıkların hikayesi. Belki de bulmuşlardır kendi cennetlerini bir yerlerde kim bilir dostlar.

 

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