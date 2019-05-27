Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Karate nerede ortaya çıkmıştır?" sorusu yöneltildi. Oyna Kazan Editör Kıyağı olarak da "1983 yapımı Kartallar Yüksek Uçar dizisinin senaristi olan şair kimdir?" sorusu soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 27 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 27 MAYIS

Karateci genç sporcularımızı çok seviyoruz! Karate nerede ortaya çıkmıştı acaba?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: JAPONYA

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI - 19.00

1983 yapımı Kartallar Yüksek Uçar dizisinin senaristi olan şair kimdir?

Cevap: Attila İlhan

KARATE HAKKINDA

Karate, silahsız savaş sanatı karate-do için yaygın kullanılan kısaltılmış terim olup Japonca kara boş + te el + do yol, sanat kelimelerinden oluşmakta ve silahsız elin yolu/sanatı anlamına gelmektedir. Zen Budizmi ve Japon kültürü ile yoğrulan karate, kişinin kendini, bedensel ve zihinsel olarak eğitmesi ilkesi üzerine kurulu, eğitim sistemi sayesinde insanı şiddetten uzaklaştıran, barışçıl duygular beslemesini sağlayan bir disiplindir.