9 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusunu, "Hatuniye Medresesi hangi ilimizdedir?" diye oldu. Oyna Kazan bu akşam saat 19.00'da yayınlanacak. İşte Oyna Kazan editör kıyağı ve ipucu cevabı

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

9 Mayıs Oyna Kazan ipucu cevabı: KARAMAN

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

9 Mayıs Oyna Kazan 19:00 editör kıyağı: Homecoming adlı belgesel Beyonce'nin nerede yapılan festivaldeki performansını konu alır?

CEVAP: Homecoming adlı belgesel Beyonce'nin 2018 Coachella Valley Music and Arts Festivalindeki performansını konu alır. Festival Kaliforniya'da gerçekleşmişti.

21.30: 2 ve 4 ile başlayan geometrik dizinin üçüncü terimi ne olur?

CEVAP: 2 ve 4 ile başlayan geometrik dizi 8 ile devam eder.

HATUNİYE MEDRESESİ HANGİ İLİMİZDEDİR?

Karaman İl Merkezinde yer alan Hatuniye Medresesi, Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar'ın kızı, Karamanoğlu Alaaddin Bey'in karısı Nefise Sultan tarafından, 1382 yılında yaptırılmıştır. Medrese açık avlulu, tek eyvanlıdır. Medresenin avlusu revaklarla çevrili olup doğu ve batı cephelerinde öğrenci hücreleri yer alır. Medresede yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapıda süsleme taçkapı, eyvan kemeri, köşe odaların girişlerinde yoğunluk gösterir. Süslemelerde geometrik motifler yanında, bitki motifleri, rumi ve palmetler, yazı, kuşakları ana şemayı oluşturur