Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam Instagram hesabından "Çukur’un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, Kurtlar Vadisi’nde hangi rolü oynuyordu?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Nietzsche'nin Türk kaderciliği hakkında görüşlerinin yer aldığı eseri hangisidir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 10 Nisan saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 10 NİSAN

Kopya geldi! Çukur’un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, Kurtlar Vadisi’nde hangi rolü oynuyordu acaba?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: GALERİCİ

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Nietzsche'nin Türk kaderciliği hakkında görüşlerinin yer aldığı eseri hangisidir?

Cevap: Gezgin ve Gölgesi

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983'te, Bursa'da doğdu. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.

1983 yılında Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonudaki "galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.

2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizinde "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2010 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı "Er Mahmut Karakum" karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile ünü yayıldı.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017’te başlayan ay yapım’ın „Çukur“ dizisinde ‘Vartolu Sadettin’ karakterini canlandırıyor.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul'da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilik ayağı olan senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı.