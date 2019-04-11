Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "William Tell’in kullandığı yayın adı ve Bodrum'un eski adı nedir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının geçerlilik süresi kaç yıldır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 11 Nisan saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYAN KAZAN İPUCU SORUSU - 11 NİSAN

Yarışmacı sorumuz Bodrum’dan! Nesrin Hanım soruyor: Bodrum’un eski adı nedir?

Cevap: Halikarnassos

Kopya geldi! William Tell’in kullandığı yayın adı neydi?

Cevap: Tatar Yayı

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Cevap: 10 yıl