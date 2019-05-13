Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Gözleri kapalı kişinin, diğer kişileri yakalamaya çalıştığı oyunun adı nedir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "3 harfli kaç ilimiz vardır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 13 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 13 MAYIS 19.00

Betül Hanım arkadaşlarıyla harika bir soru göndermiş. Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!

Gözleri kapalı kişinin, diğer kişileri yakalamaya çalıştığı oyunun adı nedir?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: KÖREBE

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI -19.00

3 harfli kaç ilimiz vardır?

Cevap: VAN ve MUŞ olmak üzere 2 ilimiz 3 harflidir.

KÖREBE HAKKINDA

Körebe, dünya genelinde yaygın bir şekilde oynanan bir çocuk oyunu.

Körebe olarak adlandırılan oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzemeyle bağlanır ve ebe etrafını göremez hale getirilir. Diğer oyuncular körebenin etrafında dolaşır ve ona dokunurlar. Körebe onları yakalamaya çalışır. Körebe gözleri kapalı şekide birini yakalarsa o ebe olur. Oyun böyle devam eder. Bu oyun herhangi bir alanda oynanabilir. Oyuncu sınırı yoktur. Oyun süresi yoktur.