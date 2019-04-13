Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Ajda Pekkan hangi şarkıyla Eurovision’da ülkemizi temsil etmişti?" sorusu yöneltildi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 13 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYAN KAZAN İPUCU SORUSU - 13 NİSAN

Günün kopyası geldi! Süperstarımız Ajda Pekkan hangi şarkıyla Eurovision’da ülkemizi temsil etmişti?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: PETROL