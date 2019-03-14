14 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan 13.00'da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusunu instagram hesabından takipçilerine, "Türkiye'nin uluslararası telefon kodu kaçtır" şeklinde sordu. Tüm soruları bilenin para ödülü kazanacağı Oyna Kazan ipucu cevabı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

Oyna Kazan 13.00 ipucu detayları

14 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: +90

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: TÜRKİYE'NİN TELEFON KODU

Ülkemizde her operatörün veya şehrin farklı telefon kodları vardır. Aynı şekilde dünya genelinde numaraların karışmaması adına uluslararası ülke telefon kodları sistemi getirilmiş olup her ülkenin kendine ait telefon kodu numarası bulunmaktadır.

Türkiye’nin yurt dışı (uluslararası) telefon kodu kaçtır?

Türkiye (TR) telefon kodu +90’dır.

14 MART OYNA KAZAN İPUCU SORUSU CEVABI INSTAGRAM HİKAYESİNDE YAYINLANMIŞTIR.