15 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan 13.00 yarışması için ipucu sorusunu Instagram'dan, "Kız Kulesi neredeydi?" şeklinde yayınladı. Oyna Kazan'da tüm soruları bilen yarışmacılar büyük para ödülünün sahibi olacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

15 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: İSTANBUL / ÜSKÜDAR

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: KIZ KULESİ

Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.

Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. MÖ 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder: Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, dört köşe, sanatkarane yapılmış bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam 80 (seksen) arşındır. Sathı mesehası iki yüz adımdır. İki taraftan kapısı vardır.

15 MART OYNA KAZAN İPUCU SORUSU CEVABI YAYINDA!