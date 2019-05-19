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Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı 19 Mayıs! Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir? Oyna Kazan Editör Kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu 19 Mayıs saat 21.30'daki yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan ipucusunda "Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir?" diye soruldu. Ayrıca yarışmadan önce Editör Kıyağı adı altında bir başka ipucu daha verildi. Peki "Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir?" İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı

Oyna Kazan

Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 13 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 19 MAYIS

21:30 yarışmasının kopyası geldi! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!

Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: UŞAK

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI - 21.30

Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülke hangisidir?

Cevap: Endonezya

ULUBEY KANYONU HAKKINDA

Ulubey Kanyonu, Uşak ilinin Ulubey ilçesi sınırları içerisinde bulunan kanyon. Bugüne kadar bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Ulubey çayı, bütün kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir. 27 Haziran 2013'te tabiat parkı ilan edilmiştir.

Ulubey'de ilin güney ve güney batı kesimlerinde jeolojik yapının özelliğinden dolayı oluşan Ulubey Kanyonu, kanyondan geçen Dokuzsele Deresi’nde meydana gelen kirlilikten dolayı turizme açılamıyor. Kanyonun, dibinden geçen Dokuzsele Deresi temizlendiğinde yamaç paraşütü ve doğa turizmine açılması planlanıyor.

Kanyonların il turizmi için büyük kazanç olduğunu belirten Ulubey Belediye eski Başkanı Hüseyin Buğdaylı, "Ulubey Kanyonu Uşak ve Ulubey için büyük önem taşımaktadır. Bu bölgenin Türk turizmine kazandırılması büyük kazanç olacaktır. Kanyonun turistlik önem kazanabilmesi için içerisinden geçen Dokuzsele deresinin temizlenmesi gerekir. Uşak Karma-Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin kimyasal atıkları bu derelere atıldığı sürece bölgede herhangi bir çalışma yapılamaz" dedi.

Ulubey Belediyesi olarak kanyonlar için şu an için herhangi bir proje düşünmediklerini ama arıtma tesislerinin açılmasından sonra bölgenin turizme kazandırılması için proje hazırlayacaklarını ifade eden Buğdaylı, "Derelerin tamamlanacak arıtma tesisi ile kirlilikten kurtulacağını biliyoruz. Derelerden temiz su akmaya başladığı takdirde kanyon eski güzelliğine kavuşacak. Ulubey Belediyesi olarak eğer dereler temizlenirse kanyonun Türk turizmine kazandırılması için gerekli çalışmayı yapacağız. Öncelikli olarak kimyasal atıkların temizlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kanyonda her türlü meyve ve sebze yetiştirilir. Kanyona toprak yollardan iyi bir arazi aracı ile inebilirsiniz veya belirlediğiniz bir güzergahta grup halinde yürüyüş yapabilirsiniz. Ulubey Belediye eski Başkanı Hüseyin Buğdaylı, bölgeyi koruyarak turizme kazandırmak için gayret sarf ediyor. Banaz çayında sal sporları, kayalıklarda tırmanış, kanyon boyunca balonla gezinti yapılabilir. Ulubey İlçesi, Uşak merkeze 29 km mesafededir ve gün boyu toplu taşıma imkânı vardır. Uşak merkezinde konaklayabilir ya da kanyona hakim tepelerde çadır kurabilirsiniz.

Oluşumu

Kanyon 3.zamanın sonlarından 4.zamanın başlarına kadar geçen oluşum sürecinde tektonik hareketlerden etkilenmiş ve günümüzde Ege Bölgesi’nde yer alan Horst-Graben yapı şeklini ulaşmıştır. Büyük Menderes Grabeni’nin çökmesi, karstik oluşum süreciyle kanyonun oluşumunun bağlantılıdır. Büyük Menderes Grabeni’nin de gerçekleşen en az üç çökmesi ile birlikte aşındırma hareketleri başlamıştır. Böylece Ulubey Deresi ve Banaz Çayı’nın da geçtiği yerlerde derin menderes vadiler oluşmuştur.

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