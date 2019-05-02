Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Türkiye'de ilk kez Anneler Günü hangi yıl kutlanmıştır?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Teoman'ın yönetmenliğini yaptığı tek film hangisidir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 2 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 2 MAYIS

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Türkiye'de ilk kez Anneler Günü hangi yıl kutlanmıştır?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: 9 MAYIS 1955

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Teoman'ın yönetmenliğini yaptığı tek film hangisidir?

Cevap: Balans ve Manevra

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesi Sümerler'e kadar gidiyor. Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm tarihi olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" kutlanması için 1907'de başlattığı kampanya, bugünün annelere adanmasını sağladı. Türkiye'de, ilk Anneler Günü 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

Analık, ilk çağlarından bu yana İştar, Kybele, Rhea ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle doğurganlık niteliği ön plana çıkarak, doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adı ile Lent döneminin 4. pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine "Anne Keki" adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, "Anneler Kilisesi"ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti.

"Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle kutlandı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm tarihi mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da ulusal olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü, 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. ABD Başkanı Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını "Anneler Günü" duyurdu.

Türkiye'de ise Anneler Günü, ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.