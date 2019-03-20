20 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Ne güzeldir şimdi oralar.. Ihlara Vadisi hangi ilimizin sınırları içerisindeydi?" şeklinde yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam 21.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Tüm soruları bilen bir kişi büyük para ödülünün sahibi olacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

20 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: AKSARAY

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: IHLARA VADİSİ NEREDE?

Ihlara, Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesine bağlı bir belediyesidir.

Ihlara Vadisi, Hasandağı volkanından püskürtülen lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon vadidir. Melendiz Çayı, milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda, 14 kilometre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 110 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi meydana getirmiştir. Bu çatlaklardan yol bulan kanyonun bugünkü halini almasını sağlayan Melendiz Çayı'na ilk çağlarda Kapadokya Irmağı anlamına gelen "Potamus Kapadukus" denilmekteydi.

20 MART OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI İPUCU

20 Mart Oyna Kazan editör kıyağı sorusu ise, "36 hangi ilimizin plaka kodudur?"

20 Mart Oyna Kazan ipucu cevabı: Kars