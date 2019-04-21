Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim hangi ilimizde sergileniyor?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "İngiltere'deki gazetelerden hangisi bir süredir yalnızca dijital ortamda çıkmaktadır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 21 Nisan saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 21 NİSAN

Banko 10 yarışması 19:00’da! Soruyu dikkatle dinle, bir soruyu garantile! 2.500 kişi para kazanacak!

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim hangi ilimizde sergileniyor?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: ESKİŞEHİR

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

İngiltere'deki gazetelerden hangisi bir süredir yalnızca dijital ortamda çıkmaktadır?

Cevap: Independent

DEVRİM HAKKINDA

Devrim, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil. 1961 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikasında, 129 günde üretildi.