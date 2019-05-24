Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Stokholm’deki Vasa Müzesi’nde sergilenen batık gemi kaç yılında battı?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "1891 yılında icat edilen basketbolun mucidi nerelidir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 24 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 24 MAYIS

Gezgin yarışmacılarımızı çok seviyoruz. Stokholm’deki Vasa Müzesi’nde sergilenen batık gemi kaç yılında batmıştı acaba?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: 10 AĞUSTOS 1628

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

1891 yılında icat edilen basketbolun mucidi nerelidir?

Cevap: James Naismith - Kanadalı