Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı 25 Mayıs: 'Gölge etme başka ihsan istemem' diyen Sinoplu filozof kimdir?

Oyna Kazan ipucu sorusu 25 Mayıs saat 21.30'daki 20 bin lira ödüllü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan ipucusunda "'Gölge etme başka ihsan istemem' diyen Sinoplu filozof kimdir?" diye soruldu. Peki "'Gölge etme başka ihsan istemem' diyen Sinoplu filozof kimdir?" İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı

Oyna Kazan

Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "'Gölge etme başka ihsan istemem' diyen Sinoplu filozof kimdir?" sorusu yöneltildi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 25 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 25 MAYIS

Sinoplu filozofları çok seviyoruz. “Gölge etme başka ihsan istemem.” diyen filozof hemşerimizin adı neydi?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: DİYOJEN

DİYOJEN KİMDİR?

Diyojen (Diogenes),MÖ 412 (ya da MÖ 404) - MÖ 323 yılları arasında yaşamış Kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Sinop'ta doğmuş Korint'de ölmüştür. Sinoplu Diyojen ve Kinik Diyojen olarak da bilinmektedir. Diyojen, medeniyeti reddetmiş ve medeniyet içerisinde medeniyetten uzak bir şekilde yaşamaya çalışmış bir antik çağ filozofudur.

Sıklıkla 10.- 11. yüzyılda aynı bölgelerde yaşamış Bizans subayı, dönemin prensesi Evdoksia ile evlenerek imparator olan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a yenilen Romen Diyojen (IV. Romanos Diogenes) ile karıştırılmaktadır.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adıyaman'da PKK üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
GÜNDEMFilm gibi kovalamaca
Adıyaman'da PKK üyesi kovalamaca sonucu yakalandı
GÜNDEMAdıyaman'da PKK üyesi kovalamaca sonucu yakalandı
Hadi ipucu sorusu cevabı 25 Mayıs! Ertem Eğilmez'in yönettiği Şaban, Ramazan ve Hüsamettin'in kayıp elması aradığı film hangisi? Hadi Yeşilçam Gecesi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı
Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
GÜNDEMAğrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümünde mesaj yayınladı
GÜNDEMCumhurbaşkanı'ndan Necip Fazıl mesajı
Balıkesir'de 66 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBalıkesir'de 66 kaçak göçmen yakalandı
Manavgat'ta Alman turist denizde boğuldu
GÜNDEMAlman turistin acı sonu
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterine yansıdı
GÜNDEMPKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterine ...
Erzurum'da taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü
GÜNDEMTaksi sırası kavgasında silahlar konuştu!
Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu
GÜNDEMBalık tutmaya giden gencin acı sonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X