28 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusunu Instagram'dan, "Antalya'da bulunan üç kapılar hangi tarihte inşa edilmiştir?" diye sordu. Oyna Kazan bu akşam 19.00'da takipçileri ile buluşacak. Son 1'e kalan yarışmacı ise para ödülünü kazanmış olacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

28 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: M.Ö 130 yılında inşa edilmiştir.

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

19.00 Oyna Kazan editör kıyağı :Ünlü çizgi roman kahramanı Kaptan Swing, hayıflandığı durumlarda nasıl tepki verirdi?

Cevap: Ünlü çizgi roman kahramanı Kaptan Swing, hayıflandığı durumlarda HAY BİN KUNDUZ diyerek tepki verirdi.

21.30: Depremin yer altında gerçekleşip enerjisinin açığa çıktığı alana ne ad verilir?

Cevap: Depremin yer altında gerçekleşip enerjisinin açığa çıktığı alana odak noktası denir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: HANDRİAN KAPISI (ÜÇ KAPILAR)

Hadrianus Kapısı veya Üçkapılar, Antalya'da kenti çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan biridir. Mermer kapı da denir. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında, ona hitaben yapılmıştır. Üç gözlü olan kapının Latince bir kitabesi vardır. Korint üslubunda süslü mermer sütunlardan, kapının üzerinde yer alan, imparator ve ailesinin heykellerinden günümüze sadece kitabe kalabilmiştir.