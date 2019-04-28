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Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Diyarbakır surları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaç yılında seçilmiştir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Depremin yer altında gerçekleşip enerjisinin açığa çıktığı alana ne ad verilir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 28 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 28 NİSAN
Tam 21:30’da ilk soru gelecek! Kopyayı izle, bir soruyu garantile!
Diyarbakır surları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaç yılında seçilmiştir?
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: 2015
OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI (21.15)
Depremin yer altında gerçekleşip enerjisinin açığa çıktığı alana ne ad verilir?
Cevap: Odak Noktası
DİYARBAKIR SURLARI VE HEVSEL BAHÇELERİ
Almanya Bonn’da düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplantısı’nda “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi.
Böylece Türkiye’nin listedeki varlık sayısı 14’e yükseldi.
Diyarbakır Kalesi, Surları ve Burçları, bölgede hüküm süren medeniyetlerin, kültürlerin ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenerek, özgünlüğünü ve 7 bin yıllık tarihsel varlığını halen sürdüren orijinal ve özgün kültür varlıkları olarak yaşamakta, dünya tarihi için önemli bir evrensel miras özelliğini korumaktadır.
Dünyanın en eski ve en sağlam yapılarından biri olan Diyarbakır Surları birçok türküye, maniye, efsaneye konu olmuştur. Burçları üzerindeki görkemli kabartmaları ve kitabeleriyle dünyanın ender kalelerindendir.
Hevsel Bahçeleri de, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan tarihi boyunca, halkın kullanımına açık bir alan olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır. 30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan bir bölgede 8 bin yıl gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olmasıyla, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahiptir.
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin yaşamsal işbirliği ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu peyzaj, kentin ve bahçelerin binlerce yıldır kesintisiz hayat sürmesinde en önemli etkendir.
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