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Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı 31 Mayıs! Kahramanlar Meydanı hangi ülkededir? 19.00 Oyna Kazan Editör Kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu 31 Mayıs saat 19.00'daki yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusunda "Kahramanlar Meydanı hangi ülkededir?" diye soruldu. Ayrıca Editör Kıyağı olarak da bir başka kopya daha verildi. Peki "Kahramanlar Meydanı hangi ülkededir?" İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı

Oyna Kazan

Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Kahramanlar Meydanı hangi ülkededir?" sorusu yöneltildi. Oyna Kazan Editör Kıyağı olarak da "İnce uzun patlıcan türüne verilen isim hangisidir?" sorusu soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 31 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUS - 31 MAYIS

Oyna Kazancılar tüm dünyada! Kahramanlar Meydanı hangi ülkedeydi?

OYAN KAZAN İPUCU CEVABI: BUDAPEŞTE - MACARİSTAN

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

İnce uzun patlıcan türüne verilen isim hangisidir?

Cevap: Kemer patlıcan

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