Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam Instagram hesabından "Burak Aksak’ın yazıp yönettiği filmler nelerdir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Nazım Hikmet'in ''Türk edebiyatında hikayeci olarak yalnız sen varsın'' dediği yazar kimdir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 6 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 6 NİSAN

İyi akşamlar kopyası geldi! Şöyle bir Burak Aksak’ın yazıp yönettiği filmlere bakalım mı?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: Bana Masal Anlatma - Kara Bela - Dede Korkut Hikayeleri

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Nazım Hikmet'in ''Türk edebiyatında hikayeci olarak yalnız sen varsın'' dediği yazar kimdir?

Cevap: Sabahattin Ali