Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Sherlock dizisinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 20:00’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 7 Mart saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU KOPYA SORUSU - 7 MART

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: Sherlock Holmes - Benedict Cumberbatch, Dr. John Watson - Martin Freeman

BENEDİCT CUMBERBATCH KİMDİR?

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch CBE 19 Temmuz 1976'da Londra'da doğdu. Cumberbatch Manchester Üniversitesi'nden mezun oldu ve eğitimine Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinde devam ederek, Klasik Oyunculukta Yüksek Lisans kazandı.

Cumberbatch 2004 yılında Hawking adlı televizyon filminde Stephen Hawking'i oynadı. 2010 yılından beri Sherlock dizisinde Sherlock Holmes'i oynamaktadır. Sinemada, 2006'da Amazing Grace filminde, Genç William Pitt, 2013'te Bilinmeze Doğru: Star Trek filminde Khan, 12 Yıllık Esaret filmimde, William Prens Ford, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminde, Julian Assange ve Enigma filminde, Alan Turing rolleriyle başrol oynadı. 2012'den 2014'e kadar, ses ve hareket yakalama yoluyla, Hobbit film serisinde Smaug ve Necromancer karakterlerini oynadı. 2016 yılında Doktor Strange filminde Dr. Stephen Strange karakterini oynadı.

Cumberbatch Sherlock dizisindeki oyunculuğuyla Mini dizi ya da Filmlerde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü kazandı. Buna ek olarak iki Altın Küre ve altı BAFTA adaylığı bulunan Cumberbatch, Enigma filmindeki oyunculuğuyla Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı elde etti.

MARTİN FREEMAN KİMDİR?

Martin John Christopher Freeman 8 Eylül 1971'de dünyaya geldi. BAFTA ödülü sahibi İngiliz aktör. Aşk Her Yerde'deki John, BBC'nin Altın Küre ödüllü komedi dizisi The Office'deki Tim Canterbury, Douglas Adams'ın romanından uyarlanan Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi filmindeki Arthur Dent, Sherlock'taki Doktor Watson ve Nativity!'deki Mr. Madden rolleriyle bilinir. Peter Jackson'ın Hobbit filminde Bilbo Baggins rolü için seçilmiştir. 2016 yılında vizyona giren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde de rol almıştır.