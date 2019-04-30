Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Geminin baş kısmına ne isim verilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "İnsan hareketlerini ve faaliyetlerini inceleyen coğrafya dalı hangisidir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 30 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 30 NİSAN

21:30 yarışmasının kopyası geldi! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!

Geminin baş kısmına ne isim verilir?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: PRUVA

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

İnsan hareketlerini ve faaliyetlerini inceleyen coğrafya dalı hangisidir?

Cevap: Beşeri coğrafya

PRUVA HAKKINDA

Pruva veya baş, bir deniz taşıtının gövdesinin ön kısmı. Taşıt hareket hâlinde iken en önde kalan kısımdır ve pupa (kıç) kavramının zıttıdır. Bir gemide başın en önemli görevi suyu yararak sürüklemeyi (direnci) azaltmaktır. Genellikle yavaş yük gemilerinde hacmi (dolayısıyla batmazlığı) artırmak için yayvan bir pruva kullanılırken daha hızlı gemilerde keskin yapılı bir pruva kullanılır.

Bir pruva suyun üstten aşıp güverteye ulaşamayacağı kadar yüksek olmalıdır. Eğimli (diyagonal) bir pruva su tutmayı kısmen azaltır. Bunun buzlanmayı, paslanmayı ve çürümeyi önleme gibi faydaları vardır.

Pruva sözcüğü Türkçeye Venedikçe "prova" sözcüğünden geçmiştir.[1] İtalyancası "prora" veya "prua" şeklindedir.