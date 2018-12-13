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'Oyun kuşları' araba fiyatına satılıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Türkiye'nin birçok yerinden gelen güvercin meraklılarının katıldığı mezatta, oyun kuşları araba fiyatına alıcı buluyor

13.12.2018 - 09:59 | Güncelleme: AA

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde "Çukur" adı verilen güvercin mezatında ihale usulü satışa çıkarılan oyun kuşları, cinsine ve özelliğine göre 100 liradan 70 bin liraya kadar alıcı buluyor.

AA'nın haberine göre Zafer Caddesi’ndeki Bolvadin Güvercin Sevenler Derneği’nde hafta sonu toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri mezatta satışa sunuyor.

Mezata Afyonkarahisar’ın yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden katılan güvercin meraklıları, bazıları otomobil fiyatını bulan oyun kuşlarını alabilmek için kıyasıya pazarlık yapıyor.

Dernek Başkanı Ziya Tüfekci, mezata bir televizyon dizisinden etkilenerek "Çukur" isminin verildiğini söyledi.

Özellikle hafta sonları dernekte büyük hareketlilik yaşandığını belirten Tüfekci, şöyle devam etti:

"Çukur dizisini insanlar pazartesi günü seyrediyor. Çukur’un ikinci versiyonu da Bolvadin Güvercin Sevenler Derneği'nde devam ediyor. Cumartesi akşamları dostlarla burada çok güzel bir ortam oluşuyor. Derneğimizin bir tarafında mezat olur, diğer tarafında ise mezata katılmayan arkadaşlarımız muhabbet eder. Sıcak bir ortam burası. Biz de insanlar arasında kaynaşma ve dostluklara vesile oluyoruz."

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN BURAYA KUŞ GELİR"

Tüfekci, bölgede "kostüm" ve "oyun kuşları" denildiğinde akla Bolvadin'in geldiğini aktardı.

İlçenin özellikle oyun kuşları açısından önemli bir merkez olduğunu dile getiren Tüfekci, şöyle konuştu:

"Dumanlı, Bozdumanlı, Bozakçıl, Benekli, Ballı ve Gökler gibi birçok cinste oyun kuşlarımız var. Kuşlarımızın performansı çok güzel. Saatlerce havada kalır. Seferli ve fişekli kategoride dünya standartlarındaki kuşların hepsi Bolvadin'de satılır. Türkiye’nin her yerinden buraya kuş gelir. Mezatımızda genellikle Konya, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak ve İzmir'den gelen dostlarımız oluyor. Yine Afyonkarahisar ve bütün ilçelerinden gelen arkadaşlarımız var. Mezata katılan dostlarımızın yanı sıra 'Çukur'un adını duyan ve merak edenler de geliyor. Çok güzel organizasyonlara imza atıyoruz."

"Kuş var 100 liraya, kuş var 50 bin liraya." diyen Tüfekci, meraklıların sürekli iyi olan oyun kuşlarının peşinde olduklarını anlattı.

KUŞLAR İÇİN ARABASINDAN VAZGEÇTİ

Mezatta 55 bin liralık arabasının bedeline 15 bin lira ekleyip 70 bin liraya bir çift oyun kuşu alan Mevlüt Albayrak da güvercin sevgisinin kendisinde çocukluktan beri bir tutku olduğunu ifade etti.

Sık sık mezatlara katılarak değerli kuşları almaya çalıştığına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Açık artırmadaki güvercinleri iki haftadır takip diyordum. Almak bugüne nasip oldu. Bu kuşlar için arabamdan vazgeçtim. Satın aldığım güvercinler seferli ve fişekli kuşlardır. Seferli kuşlar, yarışma esnasında performansları yüksek olduğu için uzun süre havada kalarak hünerlerini sergiler. Fişekli kuşlar ise uzun mesafede yerden hızlı şekilde art arda takla atarak yükselir."

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