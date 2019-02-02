Kanser tedavisi gören Yeşilçam’ın 69 yaşındaki ünlü ismi Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında kötü haberi duyurdu.

"DURUMU ÇOK AĞIR"

"Bugün sabah Tahir Sarıkaya’nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker’le, Yalçın Menteş’i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı" diyen Akay, "Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.