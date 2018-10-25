Oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir zamanlar Türk dizi ve filmlerinde sıklıkla gördüğümüz ayrıca Almanya'da da farklı projelerde yer alan olan oyuncu Haluk Piyes, değişimiyle herkesi şaşırttı. Piyes'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor