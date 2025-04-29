Özel: Bant prosedür, jammer AK Parti belediyelerinde de var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden güvenlik kamerasının bantlanması ve jammer kullanımı ile ilgili tartışmalara yanıt veren Özel, "Bu görüntüler, ilgili otelden yayınlandığı Cuma gününden iki gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından isteniyor. O zamana kadar o görüntüler kimsede yok. Onlar, otelin güvenlik kameralarına bakıyorlar ve gidip o görüntüleri alıyorlar. İki gün sonra bütün televizyonlarda kişisel verilerin gizliliği ihlal ediliyor" dedi.

Görüntülerin dosyaya konulmadan servis edildiğini kaydeden Özel, "İlk servis edildiğinde valizde para olduğunu iddia ettiler, sonradan onun jammer'ların olduğu valizler olduğu ortaya çıktı. Bu sefer 'jammer'ın ne işi var?' dediler. Cumhurbaşkanı'nın konvoylarında her gittiği toplantıda jammer kullanılıyor. Hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa, bizim Cumhurbaşkanı adayımız da aynı nedenle kullanıyor. Güvenlik meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'na da olabilir, herhangi bir siyasetçiye de olsa suikast girişimleri de olabilir. Ortam dinlemesini önlemek ile birlikte esas amacı sinyali keserek suikastı önlemek" şeklinde konuştu.

REKLAM "ERDOĞAN'IN TOPLANTILARI DA BANTLI" İmamoğlu’nun koruma ekibini kendilerinin yetiştirmediğini, güvenlik prosedürlerini uyguladıklarını belirten Özel, şöyle devam etti: "Bu tip koruma görevlisi arkadaşlara eğitim verilir. Bir yerde yemek yiyeceğim, karşımda kamera var, bantlanmış. Bu genel bir prosedür. 7 Mart günü Avrasya Toplantı Merkezi'nde Sayın Erdoğan bir iftara katıldı. Hem salonun bütün kapıları hem de daha sonra istirahat ettiği katın kameraları koruma ekibi tarafından bantlandı. Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler. Biz öyle yapmadık. 'Söz konusu cihazın başına birini getirin' dedik. MİT Başkanı geldi, Sayın İbrahim Kalın otoparktan girişi, asansörü, toplantı odası girişini bantlamak istediler. Bantladık. O görüntüleri servis mi edeyim?" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Böyle bir prosedür yok" açıklamasına tepki gösteren Özel, "Çağırsın kendi koruma müdürüne sorsun" diyerek "Hem fiziki koruma hem de kişinin itibarının korunması için gerekli" dedi. "İBB ENVANTERİNE BİZDEN ÖNCE GİRDİ" Bakan Yerlikaya'nın "Sadece uluslararası toplantılarda" sözlerine de yanıt veren Özel, "Sayın Erdoğan'ın Türkiye'deki hangi toplantısı jammer'sız?" diye sordu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi jammer'larını biz almadık, envanterde vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü geziyordu" diyen Özel, şöyle devam etti: "Kahramanmaraş Belediyesi AK Parti, jammer almış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi... MEB ihtiyaç duyuyor da İBB duymuyor. İBB bütçesini düşünün, ihaleleri düşünün. Adam şartname hazırlıyor, o şartname duyulmaması lazım. Şırnak İl Özel İdaresi almış, Van Gürpınar Belediyesi almış. AK Parti'ye ait dünya kadar kuruluş. Bakanlık desen var, il il belediyesi var. Bunlar alabiliyor da İBB niçin alamıyor?" "YAVAŞ CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLUR" İmamoğlu'nun tutuklu kalmaya devam etmesi ihtimali ile ilgili öngörüsünü dile getiren Özel,"Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, parlamenter sisteme dönülür Ekrem İmamoğlu başbakan olur, yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur" dedi.