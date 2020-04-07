Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Bu isimlerden bir tanesi de yazar Emrah Serbes… Emrah Serbes, İzmir-Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarparak bir aileden 3 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanmıştı. “Bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’da yerel mahkemenin verdiği hapis cezasına onadı. İnfaz yasasında yapılacak yeni düzenlemeden Emrah Serbes’te yararlanacak. İnfaz düzenlemesi geçerse halen açık cezaevinde kalan Serbes’in, 1 yıl 3 ay sonra cezaevinden tahliye olması bekleniyor.

TUTUKLU SOMA FACİASI SANIKLARI DA YARARLANACAK

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası da yıllarca Türkiye gündeminde yer aldı. Yaşanan facia ile ilgili olarak yapılan yargılama Temmuz 2018 yılında karara bağlanmıştı. Yerel mahkemenin sanıklar hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan verdiği karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerinde bulunmuştu. Yerel mahkeme tarafından, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan maden şirketinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, istinaf incelemesinin ardından tahliye edilmişti.

4 SANIK TUTUKLU BULUNUYOR

Davada, maden şirketinin genel müdürü ve işletme müdürünün de arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık 18 yıl 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Halen tutuklu bulunan sanıkların yeni düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Tutuklu bulunan sanıklardan ikisi yaklaşık 6 ay içerisinde diğer iki sanık ise 2 yıl 5 ay sonra tahliye olabilecek. Davanın Yargıtay aşaması halen devam ediyor.

5 AY SONRA TAHLİYE OLABİLECEK

Yeni Ceza İnfaz düzenlemesinden yararlanacaklar arasında Hatay’da gezi olayları sırasında gaz fişeği ile Abdullah Cömert’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Ahmet Kuş da bulunuyor. Hükümlü Ahmet Kuş, “Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olmak” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının Yargıtay tarafından geçtiğimiz ay onanmasıyla birlikte sanık Ahmet Kuş tutuklanmıştı. Yeni ceza infaz düzenlemesinden Ahmet Kuş’un da yararlanması bekleniyor. Hükümlü Ahmet Kuş, yaklaşık olarak 5 ay sonra tahliye olabilecek.

YURT YANGINI SANIKLARI DA DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan özel yurtta çıkan 10’u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın davasının sanıkları da ceza infaz düzenlemesinden yararlanacak. Yurtta çıkan yangın kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. 29 Kasım 2016 yılında çıkan yangın ile ilgili aralarında Dernek başkanı ve yurt müdürünün de bulunduğu 18 sanık hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak” suçundan dava açıldı. Soruşturma aşamasında 7 sanık tutuklandı. Yargılama aşamasında ise tutuklu sanıklar çeşitli tarihlerde tahliye edildi. Mahkeme, 4 Temmuz 2019’da kararını açıkladı. Dernek başkanı ile yurt müdürünün de arasında bulunduğu 7 sanık 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bu sanıklarda haklarındaki karar kesinleşirse 3 ay ile 1 yıl 4 ay arasında değişen süre cezaevinde kalacaklar.