Özer Hurmacı: Ailece yemeğe geldik

"Ailece yemeğe geldik" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Dinçer ve çocuğu ile birlikte yemeğe çıktı. Bebek'teki bir otelin girişinde görüntülenen Hurmacı ailesi, tatil dönüşü objektiflere poz verdi.

Futbol hayatı hakkında pek konuşmak istemeyen Hurmacı, "Ailece yemeğe geldik. Başka zaman konuşuruz." diyerek, mekana girdi.

BOŞANIYORLAR

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Dinçer'in evliliği sona eriyor. Dinçer'in astroloji haritalarına bakarak, kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia eden Hurmacı'nın boşanma davası açtığı öğrenildi.