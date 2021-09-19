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Özer Hurmacı: Ailece yemeğe geldik

Önceki gün boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Dinçer ve çocuğuyla birlikte objektiflere poz veren futbolcu Özer Hurmacı, "Ailece yemeğe geldik. Başka zaman konuşuruz" dedi

Özer Hurmacı: Ailece yemeğe geldik - Magazin haberleri
"Ailece yemeğe geldik"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Dinçer ve çocuğu ile birlikte yemeğe çıktı. Bebek'teki bir otelin girişinde görüntülenen Hurmacı ailesi, tatil dönüşü objektiflere poz verdi.

Futbol hayatı hakkında pek konuşmak istemeyen Hurmacı, "Ailece yemeğe geldik. Başka zaman konuşuruz." diyerek, mekana girdi.

BOŞANIYORLAR

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Dinçer'in evliliği sona eriyor. Dinçer'in astroloji haritalarına bakarak, kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia eden Hurmacı'nın boşanma davası açtığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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