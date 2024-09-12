Özgür Özel: Motokuryelik devlet nezdinde temsil edilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bornova ilçesindeki Motokurye Parkı açılışına katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada internet üzerinden alışveriş ve uzaktan siparişin pandemi nedeniyle çok hızlı geliştiğini belirterek, Türkiye'de pazarın beklenenin 30 kat üzerinde büyüdüğünü kaydetti. Bu durumun yeni bir istihdam alanı yarattığına dikkati çeken Özel, "Bu durum yeni bir güvencesizlik alanı da yaratıyor. Çalıştırana herhangi bir sorumluluk yüklemeyen, motorun kendinde olduğu, kıyafetini kendinin aldığı, masrafını kendinin yaptığı, yakıt giderini kendinin aldığı sosyal güvencesinin olmadığı bir güvencesizlik haliyle karşı karşıya geliyorlar. Biz bu konularda gerekli itirazlarımızı ve önerilerimizi her daim dile getirdik. Motokuryeleri, Türkiye'de ilk gören ve ilk duyan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Covid-19 sürecinde o dönemki genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba meseleye dikkat çeken çok önemli bir toplantı ve birkaç eylem gerçekleştirmişlerdi. O günden bugüne de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu konu üzerinde hassasiyet gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

REKLAM 'BU PROJE BÜTÜN BELEDİYELERDE UYGULANABİLİR' Motokuryeler için kapalı bir alan oluşturulmasının da gerekli olduğunu belirten Özel, "Buranın tuvalet ihtiyacının giderilmesi, büfesinin olması, korunaklı bir kapalı alan olması önemli. Buradaki model, motokurye arkadaşlar tarafından beğenilir, benimsenir ise bu projeyi Bornova örneği olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'nde önerdiğimiz projelerin içine koyabiliriz. Bütün Türkiye'de bu projenin örnek alınarak uygulanmasını sağlayabiliriz. Zaten yeni nesil belediyecilik anlayışımıza göre bir yerdeki başarılı işin bütün belediyelerimize emsal teşkil etmesi var. Bu açıdan Ömer Başkan'a birlikte çalıştığı yönetici arkadaşlara kurye arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra onların sesini duymaya devam edeceğiz. Motokuryelik artık bundan sonra terk edilemez bir meslek olduğu için bizim iktidarımızda meslek kanunuyla, odasıyla, güvencesiyle, devlet nezdinde temsil edilecek. Her bir çalışanın ayrı ayrı haklarını arayabilecekleri sendikal düzenlemelerle elimizden gelen en büyük katkıyı yapmaktan geri duymayacağız" dedi.

'BURASI ÖRGÜTLENME MERKEZİ OLACAK' Parkın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, motokuryelerin görev saatleri içerisinde bekleyebilecekleri ve tuvalet ihtiyacını giderebilecekleri bir alan oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Bir kapalı alanı olan park yaptık. Görevlerini rahat icra edebilecekler. Burayı bir örgütlenme merkezi haline getirmek istiyoruz. Motokuryelerin de örgütlenip tehlikeli meslek sınıfına kabul edilebilmeleri için bir çalışma yapacağız. Bu merkez de buranın ana hareket noktası olacak" dedi. Özgür Özel, programın devamında Bornova ilçesinde Kent Akademi'nin de açılışına katıldı. Özel, meslek edindirme kursu hocalarından merkez ile ilgili bilgi aldı.