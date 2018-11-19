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Beş yıl önce Sinan Serter'den boşanan Özlem Yıldız, "Kalbiniz aşka kapalı mı?" sorusuna, "Hayır, tabii ki kalbim aşka kapalı değil ama kimseye güvenemiyorum. Zamanında ağzım çok yandı. Güveneceğin insan bulmak çok zor, o yüzden ben böyle mutluyum. Tabii ileride düzgün birini bulursam evlenebilirim, neden olmasın. Evliliğe karşı değilim" yanıtını verdi.