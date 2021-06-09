"KALBİM AŞKA KAPALI DEĞİL"

Muhabirlerle sohbet eden Yıldız, aşk hayatının sorulması üzerine işine odaklandığını ifade etti. Kalbinin aşka kapalı olmadığını belirten ünlü isim, "Dönem olarak işime ağırlık verdiğim bir dönem. İleride birisi kalbime mi çarpar, omzuma mı çarpar bilmiyorum. Henüz öyle bir şey yok. Kalbim aşka kapalı değil. Hayat önümüze ne getiriyorsa onu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"OZON TAKVİYESİ ALIYORUM"

"Ozon takviyesi alıyorum" diyen Özlem Yıldız, "Yoğun çalışıyorum ve hep ayaktayım. Bağışıklığı güçlendirmek için takviye alıyorum" şeklinde de konuştu.