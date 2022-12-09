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Haberler Gündem Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı yaralayan Serhat K tutuklandı - Son Dakika Haberleri
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı yaralayan Serhat K tutuklandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı yaralayan Serhat K tutuklandı - Son Dakika Haberleri
AA


Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

YILMAZ TABURCU EDİLDİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.

Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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