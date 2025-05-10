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        Haberler Dünya Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir | Dış Haberler

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile sağlanan ateşkesin ardından Pakistan halkına seslendi. Şerif "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:13
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        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
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        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti.

        Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

        Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi.

        Aralarında Türkiye'nin bulunduğu ülkelere teşekkür

        Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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