Avukatların öfkesi 3 hastanın ölümüne yol açtı

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

HABERTURK.COM

Pakistan'da doktorların alay konusu olduklarını gerekçe göstererek Lahor kentindeki Pencap Kardiyoloji Enstitüsü'nü basan yüzlerce avukat yüzünden 3 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Yasmeen Rashid, hastaların hayatlarını kaybetmelerinde avukatların rolü bulunduğunu, zira çıkan olaylar nedeniyle doktorların hastalara zamanında müdahale edemediğini dile getirdi.

Hastaneyi bastıktan sonra doktorları darp eden, tıbbi ekipmanlara ve onlarca araca zarar veren avukatlar bir polis aracını da ateşe verdi.

Yetkililer, kentteki avukatlarla doktorların arasında geçen aydan beri gerilim yaşandığını kaydetti. İddiaya göre gerginlik, hasta yakınını ziyaret için hastaneye giden bir avukatın doktorların kötü muamelesine maruz kaldığını öne sürmesiyle başladı.

Olayların fitilini ateşleyen gelişme ise, bir grup doktorun avukatlarla alay ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşması oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Başbakan İmran Han'ın, olaylarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği açıklandı.

Olaylara karışan avukatların kimliklerinin belirlenmesi için medya kuruluşlarının elindeki görüntülerin inceleneceği ifade edildi.