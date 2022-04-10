Pakistan yeni başbakanı yarın seçecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık, boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu gün içinde Meclis Başkanlığına yapmaları gerektiğini ifade etti.

Sadık, yeni başbakanın yarın öğleden sonra mecliste seçileceğini belirtti.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

Basında, PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.

İMRAN HAN ABD'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." demişti.

Han, 8 Mart’ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun" verildiğini söyledi.

Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak." şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, "(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı." ifadesini kullandı.

Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile iş birliği içinde planlandığını” ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi.